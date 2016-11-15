Суд избрал домашний арест для экс-беркутовца, подозреваемого в расстрелах активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения для бывшего сотрудника "Беркута", подозреваемого в расстреле активистов 18 февраля в районе Крипостного переулка из помпового ружья, с содержания под стражей на частичный домашний арест. Об этом сообщил УНН начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
По словам С.Горбатюка, суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-беркутовца на частичный домашний арест. То есть, он должен находиться по месту жительства с 22:00 до 7:00 часов.
Он уточнил, что речь идет об эпизоде, который касается расстрелов в районе Крипостного переулка 18 февраля.
"Ему (экс-беркутовцу - ред.) инкриминируется убийство трех и ранение 20 (лиц из помпового ружья снаряженного охотничьими патронами - ред.)", - сказал С.Горбатюк.
Адвокат подозреваемого подтвердил информацию о том, что его подзащитному изменили меру пресечения на домашний арест. Однако защитник не сообщил подробностей в уголовном производстве, посылая на тайну следствия.