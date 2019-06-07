Суд наклав заборону щодо експлуатації літаків Ан-124 для авіакомпанії з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Подільський районний суд м. Києва за клопотанням Головного управління Національної поліції в м. Києві заарештував і заборонив експлуатацію 5-ти цивільних транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" авіакомпанії “Волга-Днепр” (Росія). Про це повідомили в прес-службі відомої юридичної фірми “Ілляшев та Партнери”, яка представляє інтереси Державного підприємства “Антонов”, передає УНН.
У повідомленні йдеться про те, що суд наклав арешт на літаки, що належать авіакомпанії “Волга-Дніпро” (Росія) і Volga Dnepr Airlines (Ірландія).
Згідно з наявними даними, суд постановив відповідне рішення в рамках кримінального провадження за статтею про порушення правил повітряних польотів, які створили небезпеку для життя людей або інші тяжкі наслідки.
Отже, таким чином Подільський суд заборонив авіакомпанії і будь-яким іншим особам їх експлуатацію.
Також будь-яким третім особам (аеропортам, авіавладі) заборонено здійснення будь-яких дій, спрямованих на посадку/зліт (прийом/відправлення) зазначених повітряних суден.
“На думку ДП „Антонов“, слідства і суду допуск зазначених в ухвалі суду літаків Ан-124 до подальшої експлуатації є порушенням положень Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та Керівництва до льотної придатності ІКАО. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше, наприкінці травня публічне акціонерне товариство "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) подала в суд на український державний авіаційний концерн "Антонов".