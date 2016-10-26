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Суд Італії засудив 9 українських моряків до умовного позбавлення волі і штрафу

Суд Італії засудив 9 українських моряків до умовного позбавлення волі і штрафу

Київ • УНН

 • 10322 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За результатами засідання суду в місті Палермо у справі дев’яти громадян України — членів екіпажу судна Munzur було ухвалено рішення щодо призначення їм покарання у вигляді умовного позбавлення волі та присудження їм штрафу. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.

“Консульськими посадовими особами Посольства України в Італії спільно з представниками української громади надано сприяння у тимчасовому розміщенні звільнених з-під варти моряків та подальшій їх відправці на Батьківщину”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, одинадцять українських моряків перебувають в іспанській в’язниці за контрабанду наркотиків.

Українські Національні Новини

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