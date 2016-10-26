Суд Італії засудив 9 українських моряків до умовного позбавлення волі і штрафу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За результатами засідання суду в місті Палермо у справі дев’яти громадян України — членів екіпажу судна Munzur було ухвалено рішення щодо призначення їм покарання у вигляді умовного позбавлення волі та присудження їм штрафу. Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.
“Консульськими посадовими особами Посольства України в Італії спільно з представниками української громади надано сприяння у тимчасовому розміщенні звільнених з-під варти моряків та подальшій їх відправці на Батьківщину”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, одинадцять українських моряків перебувають в іспанській в’язниці за контрабанду наркотиків.