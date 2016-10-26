Суд Италии приговорил 9 украинских моряков к условному лишению свободы и штрафу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По результатам заседания суда в городе Палермо по делу девяти граждан Украины - членов экипажа судна Munzur было принято решение о назначении им наказания в виде условного лишения свободы и присуждения им штрафа. Об этом УНН сообщили в Департаменте консульской службы МИД.
"Консульское должностное лицо Посольства Украины в Италии совместно с представителями украинской общины оказано содействие во временном размещении освобожденных из-под стражи моряков и дальнейшей их отправке на Родину", - говорится в сообщении.
Напомним, одиннадцать украинских моряков находятся в испанской тюрьме за контрабанду наркотиков.