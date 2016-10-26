Суд Италии приговорил 9 украинских моряков к условному лишению свободы и штрафу

"Консульское должностное лицо Посольства Украины в Италии совместно с представителями украинской общины оказано содействие во временном размещении освобожденных из-под стражи моряков и дальнейшей их отправке на Родину", - говорится в сообщении.

Напомним, одиннадцать украинских моряков находятся в испанской тюрьме за контрабанду наркотиков.