Суд частково скасував арешт на майно Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляційну скаргу захисту тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це повідомив УНН його адвокат Олександр Лисак.
“Частково задовольнили нашу апеляцію. Тобто, те, що стосується грошей, годинників, злитків золота все залишилося (під арештом — ред.). А в іншій частині детективам відмовлено щодо накладення арешту (на паспорти для виїзду за кордон, паспорт громадянина України тощо — ред.)”, — сказав адвокат.
Однак, за словами О.Лисака, згідно з іншим рішення суду — про застосування запобіжного заходу, Р.Насіров зобов’язаний здати паспорти детективам.
При цьому у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що паспорти Р.Насірова не будуть повернуті, оскільки є ухвала суду про обрання запобіжного заходу, відповідно до якої підозрюваний зобов’язаний передати всі паспорти слідству, в тому числі український паспорт.
Підозрюваному повернуть, за інформацією САП, ідентифікаційний код, банківські картки, а посвідчення народного депутата і картку для голосування передадуть до Верховної Ради.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.