Суд частично отменил арест на имущество Р.Насирова

"Частично удовлетворены нашу апелляцию. То есть, то, что касается денег, часов, слитков золота все осталось (под арестом - ред.). А в другой части детективам отказано о наложении ареста (на паспорта для выезда за границу, паспорт гражданина Украины и т.д. - ред.)", - сказал адвокат.

Однако, по словам О.Лисака, согласно другому решения суда - о применении меры пресечения, Р.Насиров обязан сдать паспорта детективам.

При этом в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что паспорта Р.Насирова НЕ будут возвращены, поскольку есть постановление суда об избрании меры пресечения, согласно которой подозреваемый обязан передать все паспорта следствию, в том числе украинский паспорт.

Подозреваемому вернут, по информации САП, идентификационный код, банковские карты, а удостоверение народного депутата и карточку для голосования передадут в Верховную Раду.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.