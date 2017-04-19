Суд частично отменил арест на имущество Р.Насирова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100371 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151990 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114707 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115476 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111924 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103877 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106932 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103449 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152491 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд частично отменил арест на имущество Р.Насирова

Суд частично отменил арест на имущество Р.Насирова

Киев  •  УНН

 • 9034 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Лысак.

"Частично удовлетворены нашу апелляцию. То есть, то, что касается денег, часов, слитков золота все осталось (под арестом - ред.). А в другой части детективам отказано о наложении ареста (на паспорта для выезда за границу, паспорт гражданина Украины и т.д. - ред.)", - сказал адвокат.

Однако, по словам О.Лисака, согласно другому решения суда - о применении меры пресечения, Р.Насиров обязан сдать паспорта детективам.

При этом в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что паспорта Р.Насирова НЕ будут возвращены, поскольку есть постановление суда об избрании меры пресечения, согласно которой подозреваемый обязан передать все паспорта следствию, в том числе украинский паспорт.

Подозреваемому вернут, по информации САП, идентификационный код, банковские карты, а удостоверение народного депутата и карточку для голосования передадут в Верховную Раду.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

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