Суд частично отменил арест на имущество Р.Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты временно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Лысак.
"Частично удовлетворены нашу апелляцию. То есть, то, что касается денег, часов, слитков золота все осталось (под арестом - ред.). А в другой части детективам отказано о наложении ареста (на паспорта для выезда за границу, паспорт гражданина Украины и т.д. - ред.)", - сказал адвокат.
Однако, по словам О.Лисака, согласно другому решения суда - о применении меры пресечения, Р.Насиров обязан сдать паспорта детективам.
При этом в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что паспорта Р.Насирова НЕ будут возвращены, поскольку есть постановление суда об избрании меры пресечения, согласно которой подозреваемый обязан передать все паспорта следствию, в том числе украинский паспорт.
Подозреваемому вернут, по информации САП, идентификационный код, банковские карты, а удостоверение народного депутата и карточку для голосования передадут в Верховную Раду.
Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.