Суд арештував ще одного співучасника викрадення людини на Житомирщині

За даними відомства, апеляційний суд області залишив у силі ухвали Олевського міськрайсуду, якими шістьом особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному — домашній арешт.

“Також судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури області щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою — ще одному співучаснику”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині група осіб, жителі Київської області та Запоріжжя, на території Олевського району займалася злочинною діяльністю, зокрема, незаконним позбавлення волі людини, незаконним зберіганням вогнепальної зброї, вимаганням тощо.