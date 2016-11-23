Суд арештував ще одного співучасника викрадення людини на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Житомирщині ще одному співучаснику, який підозрюються у викраденні людини та незаконному поводженні зі зброєю, суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.
За даними відомства, апеляційний суд області залишив у силі ухвали Олевського міськрайсуду, якими шістьом особам обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному — домашній арешт.
“Також судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури області щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою — ще одному співучаснику”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині група осіб, жителі Київської області та Запоріжжя, на території Олевського району займалася злочинною діяльністю, зокрема, незаконним позбавлення волі людини, незаконним зберіганням вогнепальної зброї, вимаганням тощо.