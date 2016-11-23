Суд арестовал еще одного соучастника похищения человека в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Житомирской области еще одному соучастнику, который подозревается в похищении человека и незаконном обращении с оружием, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
По данным ведомства, апелляционный суд области оставил в силе решение Олевского горрайсуда, которыми шести лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одному - домашний арест.
"Также судом удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры области об избрании меры пресечения - содержание под стражей - еще одному соучастнику", - говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области группа лиц, жители Киевской области и Запорожья, на территории Олевского района занималась преступной деятельностью, в частности, незаконным лишением свободы, незаконным хранением огнестрельного оружия, вымогательством и тому подобное.