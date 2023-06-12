Суд арештував екснардепа-регіонала Дашутіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Суд відправив під варту екснардепа-регіонала Григорія Дашутіна у справі щодо українського концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення, без права внесення застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДБР.
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«Колишньому народному депутату та керівникам концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після повномасштабного вторгнення, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що ще шістьом представникам топ-менеджменту концерну обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Доповнення
Раніше було затримано власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс після вторгнення рф в Україну. Серед організаторів схеми, як повідомлялося, - екснардеп-регіонал Григорій Дашутін.