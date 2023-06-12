Суд арестовал экс-нардепа-регионала Дашутина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Суд отправил под стражу экс-нардепа-регионала Григория Дашутина по делу об украинском концерне, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, без права внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГБР.
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«Бывшему народному депутату и руководителям концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что еще шестерым представителям топ-менеджмента концерна избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Дополнение
Ранее были задержаны владельцы и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский военно-промышленный комплекс после вторжения рф в Украину. Среди организаторов схемы, как сообщалось, - экс-нардеп-регионал Григорий Дашутин.