Суд арестовал экс-нардепа-регионала Дашутина

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«Бывшему народному депутату и руководителям концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще шестерым представителям топ-менеджмента концерна избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Дополнение

Ранее были задержаны владельцы и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский военно-промышленный комплекс после вторжения рф в Украину. Среди организаторов схемы, как сообщалось, - экс-нардеп-регионал Григорий Дашутин.