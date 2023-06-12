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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Суд арестовал экс-нардепа-регионала Дашутина

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Суд отправил под стражу экс-нардепа-регионала Григория Дашутина по делу об украинском концерне, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, без права внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГБР.

Суд арестовал экс-нардепа-регионала Дашутина

Цитата

«Бывшему народному депутату и руководителям концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК даже после полномасштабного вторжения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще шестерым представителям топ-менеджмента концерна избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Дополнение

Ранее были задержаны владельцы и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский военно-промышленный комплекс после вторжения рф в Украину. Среди организаторов схемы, как сообщалось, - экс-нардеп-регионал Григорий Дашутин.

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