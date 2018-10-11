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Суд 16 жовтня продовжить засідання у справі про розстріли на Майдані

Суд 16 жовтня продовжить засідання у справі про розстріли на Майдані

Київ • УНН

 • 9149 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва 16 жовтня продовжить судове засідання у справі про розстріл активістів Майдану у лютому 2014 року, передає кореспондент УНН.

"Судове засідання завершене. Наступне - 16 жовтня об 11.30", - сказав головуючий суду присяжних суддя Сергій Дячук.

Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні було допитано ще двох потерпілих і досліджено відеодокази подій.

Звертаючись наприкінці засідання до допитаних родичів загиблих, Дячук подякував їм за надані покази та за витримку.

"Наше завдання не призначати (винного) - і ви нам допомогли показами, наше завдання, максимально встановити, хто саме винен у загибелі… І скажу так: допоможи нам Бог у цій великій справі", - сказав суддя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ вчергове вимагає від РФ повідомити про підозру колишнім беркутівцям-втікачам

Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Раніше повідомлялося, що Росія офіційно відмовила Україні в екстрадиції 21 екс-беркутівця.

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