Суд 16 октября продолжит заседание по делу о расстрелах на Майдане

"Судебное заседание завершено. Следующее - 16 октября в 11.30", - сказал председательствующий суда присяжных судья Сергей Дячук.



Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании было допрошено еще двух пострадавших и исследовано видеодоказательства событий.



Обращаясь в конце заседания к допрошенным родственникам погибших, Дячук поблагодарил их за предоставленные показания и за выдержку.



"Наша задача не назначать (винного) - и вы нам помогли показаниям, наша задача, максимально установить, кто именно виноват в гибели ... И скажу так: помоги нам Бог в этом великом деле", - сказал судья.



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Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.



Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.



Ранее сообщалось, что Россия официально отказала Украине в экстрадиции 21 экс-беркутовца.