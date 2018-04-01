Суб'єкти декларування знову продемонстрували низьку організованість - голова НАЗК

ukru
Ексклюзив
14:20 • 109029 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 107614 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 220342 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 164208 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 245053 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 186449 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 221156 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 228404 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243359 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135006 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.8 м/с
61 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 172189 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 121551 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 109924 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 83941 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 66577 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 48534 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 109003 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 220299 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 245016 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 249584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 49794 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 45923 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 66577 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 109924 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 121551 перегляди
Актуальне
Суб'єкти декларування знову продемонстрували низьку організованість - голова НАЗК

Суб'єкти декларування знову продемонстрували низьку організованість - голова НАЗК

Київ • УНН

 • 12933 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Черговий рік поспіль суб’єкти декларування демонструють низьку організованість. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул, передає кореспондент УНН.

“Основні проблеми з якими стикались суб’єкти декларування: закінчився термін електронного цифрового підпису, забули пароль від електронного цифрового підпису, завчасно не змінили поштові скриньки з російських поштових сервісів крапка ру. Помилки у прізвищах, ідентифікаційних кодах, правопис у прізвищах та іменах і по-батькові російською мовою, але основним ворогом наших декларантів традиційно став час”, — заявив голова НАЗК.

Він наголосив, що НАЗК завчасно розпочало підготовку до чергового етапу декларування ще у червні 2017 року.

“На жаль, черговий рік суб’єкти декларування демонструють низьку організованість. За січень 2017 року подано 29 тисяч декларацій, у лютому — 125 тисяч декларацій і у березні — 637 тисяч декларацій. Отже, лише з 20 березня цього року ми почали фіксувати активність декларантів, які почали активно звертатись до НАЗК щодо зміни персональних даних, електронного цифрового підпису. Цього б не сталось, якщо б суб’єкти декларування завчасно перевірили свої електронні цифрові підписи і хоча б одного разу з 1 січня зайшли у свій профіль, а по-друге, чітко слідували рекомендаціям, які надавало НАЗК на головній сторінці свого сайту”, — зазначив О. Мангул.

Він також розповів, що після 20 березня цього року щоденно на електронну пошту НАЗК надходило в середньому 30 тисяч листів з різноманітними проханнями. “Навантаження на телефонні лініі — 30 тисяч дзвінків на годину. У нас, навіть, були попередження від оператора, якщо ми продовжимо у такому режимі працювати, то є загроза аварійної ситуаціі. Щоденно близько 1000 осіб у приміщенні НАЗК надавалась вся необхідна консультативна допомога, було змінено електронних цифрових підписів, пошти та персональних даних 60% суб’єктам декларування”, — повідомив голова НАЗК.

Як повідомляв УНН, Мангул розповів за чий кошт та для кого серед ночі влаштували бенкет в НАЗК.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.81
Brent
$73.38
Bitcoin
$86,684.60
S&P 500
$5,728.95
Газ TTF
$40.98
Золото
$3,050.99
Ethereum
$2,011.90