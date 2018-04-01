Суб'єкти декларування знову продемонстрували низьку організованість - голова НАЗК

“Основні проблеми з якими стикались суб’єкти декларування: закінчився термін електронного цифрового підпису, забули пароль від електронного цифрового підпису, завчасно не змінили поштові скриньки з російських поштових сервісів крапка ру. Помилки у прізвищах, ідентифікаційних кодах, правопис у прізвищах та іменах і по-батькові російською мовою, але основним ворогом наших декларантів традиційно став час”, — заявив голова НАЗК.

Він наголосив, що НАЗК завчасно розпочало підготовку до чергового етапу декларування ще у червні 2017 року.

“На жаль, черговий рік суб’єкти декларування демонструють низьку організованість. За січень 2017 року подано 29 тисяч декларацій, у лютому — 125 тисяч декларацій і у березні — 637 тисяч декларацій. Отже, лише з 20 березня цього року ми почали фіксувати активність декларантів, які почали активно звертатись до НАЗК щодо зміни персональних даних, електронного цифрового підпису. Цього б не сталось, якщо б суб’єкти декларування завчасно перевірили свої електронні цифрові підписи і хоча б одного разу з 1 січня зайшли у свій профіль, а по-друге, чітко слідували рекомендаціям, які надавало НАЗК на головній сторінці свого сайту”, — зазначив О. Мангул.

Він також розповів, що після 20 березня цього року щоденно на електронну пошту НАЗК надходило в середньому 30 тисяч листів з різноманітними проханнями. “Навантаження на телефонні лініі — 30 тисяч дзвінків на годину. У нас, навіть, були попередження від оператора, якщо ми продовжимо у такому режимі працювати, то є загроза аварійної ситуаціі. Щоденно близько 1000 осіб у приміщенні НАЗК надавалась вся необхідна консультативна допомога, було змінено електронних цифрових підписів, пошти та персональних даних 60% суб’єктам декларування”, — повідомив голова НАЗК.

Як повідомляв УНН, Мангул розповів за чий кошт та для кого серед ночі влаштували бенкет в НАЗК.