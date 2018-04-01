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Субъекты декларирования вновь продемонстрировали низкую организованность - председатель НАПК

Субъекты декларирования вновь продемонстрировали низкую организованность - председатель НАПК

Киев  •  УНН

 • 12931 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность. Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Мангул, передает корреспондент УНН.

“Основные проблемы, с которыми сталкивались субъекты декларирования: истек срок электронной цифровой подписи, забыли пароль от электронной цифровой подписи, заблаговременно не изменили почтовые ящики из российских почтовых сервисов точка ру. Ошибки в фамилиях, идентификационных кодах, правописание в фамилиях и именах и по-отчеству на русском языке, но основным врагом наших декларантов традиционно стало время”, — заявил председатель НАПК.

Он отметил, что НАПК заблаговременно начало подготовку к очередному этапу декларирования еще в июне 2017 года.

“К сожалению, очередной год субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность. По январь 2017 подано 29 тысяч деклараций, в феврале — 125 тысяч деклараций и в марте — 637 тысяч деклараций. Таким образом, только с 20 марта этого года мы начали фиксировать активность декларантов, которые начали активно обращаться к НАПК касательно изменения персональных данных, электронной цифровой подписи. Этого бы не произошло, если бы субъекты декларирования заблаговременно проверили свои электронные цифровые подписи и хотя бы раз с 1 января зашли в свой профиль, а во-вторых, четко следовали рекомендациям, которые предоставляло НАПК на главной странице своего сайта”, — отметил А. Мангул.

Он также рассказал, что после 20 марта этого года ежедневно по электронной почте НАПК поступало в среднем 30 тысяч писем с различными просьбами. “Нагрузка на телефонные линии — 30 тысяч звонков в час. У нас даже были предупреждения от оператора, если мы продолжим в таком режиме работать, то есть угроза аварийной ситуации. Ежедневно около 1000 человек в помещении НАПК предоставлялась вся необходимая консультативная помощь, были изменены электронные цифровые подписи, почты и персональных данных 60% субъектам декларирования”, — сообщил председатель Назка.

Как сообщал УНН, Мангул рассказал за чей счет и для кого ночью устроили пир в НАПК.

Украинские Национальные Новости

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