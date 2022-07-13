Створення в Україні Національної лабораторії антидопінгового контролю: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення зміни до статті 52 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Цитата
"13.07.2022 повернуто з підписом від Президента", - йдеться у картці закону.
Деталі
Згідно з пояснювальною запискою, прийняття акта спрямовано на забезпечення створення необхідних правових та організаційних засад функціонування Національної лабораторії антидопінгового контролю із дотриманням Україною принципів Кодексу.
"Діяльність Національної лабораторії антидопінгового контролю здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Міністерству молоді та спорту України за бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту", - йдеться в пояснювальній записці.
Також зазначається, що створення Національної лабораторії антидопінгового контролю передбачається на базі лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру.
Доповнення
Верховна Рада України на пленарному засіданні 2 червня 2021 року прийняла за основу проект закону № 5099 про антидопінгову діяльність у спорті.