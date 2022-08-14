Стрілянина в Єрусалимі: поліція затримала підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину неподалік Стіни Плачу в Єрусалимі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
Деталі
У заяві представника ізраїльської поліції повідомляється, що чоловік, підозрюваний у скоєнні теракту із застосуванням вогнепальної зброї в Єрусалимі, здався силам безпеки в неділю вранці.
Зазначається, що підозрюваного доставили на допит, у нього вилучили зброю.
Доповнення
Вночі в неділю, 14 серпня, в столиці Ізраїлю Єрусалимі невідомий відкрив стрілянину по автобусу з людьми. Інцидент стався на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида.
Щонайменше вісім людей було поранено — двоє важко і п'ятеро — легко та середньої тяжкості.
Однією з поранених була вагітна жінка років 30, що отримала поранення в живіт і перебуває у тяжкому стані. Їй зробили операцію у медичному центрі Шаарей Зедек. Повідомляється, що дитина перебуває у тяжкому, але стабільному стані.