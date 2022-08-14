Стрельба в Иерусалиме: полиция задержала подозреваемого

Детали

В заявлении представителя израильской полиции сообщается, что мужчина, подозреваемый в совершении теракта с применением огнестрельного оружия в Иерусалиме, сдался силам безопасности в воскресенье утром.

Отмечается, что подозреваемый был доставлен на допрос, у него изъяли оружие.

Дополнение

Ночью в воскресенье, 14 августа, в столице Израиля Иерусалиме неизвестный открыл стрельбу по автобусу с людьми. Инцидент произошел на парковке у Стены Плача и гробницы царя Давида.

По меньшей мере восемь человек были ранены — двое тяжело и пятеро — легко и средней тяжести.

Одной из раненых была беременная женщина лет 30, получившая ранение в живот и находящаяся в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию в медицинском центре Шаарей Зедек. Сообщается, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.