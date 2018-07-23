Стрілянина в Торонто: кількість загиблих збільшилась
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Троє людей, включаючи нападника, загинули і 12 були поранені у результаті стрілянини в неділю в канадському місті Торонто. Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV News.
За даними місцевого видання, яке посилається на джерело в поліції Торонто, ймовірно, підозрюваний відкрив вогонь у бік поліції, перш ніж вбити себе.
Раніше було відомо про дев'ять постраждалих у результаті стрілянини в канадському Торонто.
Пізніше стало відомо, про двох загиблих, та 13 поранених.
Нагадаємо, поліція встановлює особу невідомого, який вчора стріляв у скрипальку на площі Ринок у Львові.