Стрельба в Торонто: число погибших увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Три человека, включая нападавшего, погибли и 12 были ранены в результате стрельбы в воскресенье в канадском городе Торонто. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CTV News.
По данным местного издания, которое ссылается на источник в полиции Торонто, вероятно, подозреваемый открыл огонь в сторону полиции, прежде чем убить себя.
Ранее было известно о девяти пострадавших в результате стрельбы в канадском Торонто.
Позже стало известно, о двух погибших и 13 раненных.
Напомним, полиция устанавливает личность неизвестного, который вчера стрелял в скрипачку на площади Рынок во Львове.