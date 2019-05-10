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Стрілянина в готельному комплексі на Одещині: нардеп перебуває на амбулаторному лікуванні

Стрілянина в готельному комплексі на Одещині: нардеп перебуває на амбулаторному лікуванні

Київ • УНН

 • 17188 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Народний депутат України Олександр Урбанський, якому вистрілили в ногу в одному з готельних комплексів в Одеській області, наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це журналісту УНН розповів сам Урбанський.

"Перебуваю на амбулаторному лікуванні. Лікарі рекомендують 20 днів перев'язки і обробки рани в лікарні. До повного відновлення, кажуть, 1,5-2 місяці", - сказав Урбанський.

Нагадаємо, в Одеській області народний депутат України Олександр Урбанський отримав поранення з травматичної зброї в одному з готельних комплексів.

Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка, який стріляв в народного депутата. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.

За даними поліції, слідчі проситимуть для зловмисника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Українські Національні Новини

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