Стрілянина в готельному комплексі на Одещині: нардеп перебуває на амбулаторному лікуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Народний депутат України Олександр Урбанський, якому вистрілили в ногу в одному з готельних комплексів в Одеській області, наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. Про це журналісту УНН розповів сам Урбанський.
"Перебуваю на амбулаторному лікуванні. Лікарі рекомендують 20 днів перев'язки і обробки рани в лікарні. До повного відновлення, кажуть, 1,5-2 місяці", - сказав Урбанський.
Нагадаємо, в Одеській області народний депутат України Олександр Урбанський отримав поранення з травматичної зброї в одному з готельних комплексів.
Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка, який стріляв в народного депутата. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України.
За даними поліції, слідчі проситимуть для зловмисника запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.