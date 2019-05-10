Стрельба в гостиничном комплексе в Одесской области: нардеп находится на амбулаторном лечении

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 72032 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 99743 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102825 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104593 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128148 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112814 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138588 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144776 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130210 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130283 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Стрельба в гостиничном комплексе в Одесской области: нардеп находится на амбулаторном лечении

Стрельба в гостиничном комплексе в Одесской области: нардеп находится на амбулаторном лечении

Киев  •  УНН

 • 17188 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Народный депутат Украины Александр Урбанский, которому выстрелили в ногу в одном из гостиничных комплексов в Одесской области, в настоящее время находится на амбулаторном лечении. Об этом журналисту УНН рассказал сам Урбанский.

"Нахожусь на амбулаторном лечении. Врачи рекомендуют 20 дней перевязки и обработки раны в больнице. До полного восстановления, говорят, 1,5-2 месяца", - сказал Урбанский.

Напомним, в Одесской области народный депутат Украины Александр Урбанский получил ранение из травматического оружия в одном из гостиничных комплексов.

Как сообщал УНН, полиция задержала стрелявшего в народного депутата. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

По данным полиции, следователи будут просить для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

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