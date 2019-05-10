Стрельба в гостиничном комплексе в Одесской области: нардеп находится на амбулаторном лечении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Народный депутат Украины Александр Урбанский, которому выстрелили в ногу в одном из гостиничных комплексов в Одесской области, в настоящее время находится на амбулаторном лечении. Об этом журналисту УНН рассказал сам Урбанский.
"Нахожусь на амбулаторном лечении. Врачи рекомендуют 20 дней перевязки и обработки раны в больнице. До полного восстановления, говорят, 1,5-2 месяца", - сказал Урбанский.
Напомним, в Одесской области народный депутат Украины Александр Урбанский получил ранение из травматического оружия в одном из гостиничных комплексов.
Как сообщал УНН, полиция задержала стрелявшего в народного депутата. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
По данным полиции, следователи будут просить для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.