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Масове вбивство у школі Паркленд: стрілка засудили до довічного ув'язнення

Масове вбивство у школі Паркленд: стрілка засудили до довічного ув'язнення

Київ • УНН

 • 357721 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Стрілок Ніколас Круз, якого обвинувачують в умисному вбивстві 17 осіб під час стрілянини в школі в місті Паркленд в американському штаті Флорида в 2018 році, офіційно отримав довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на АP.

Деталі

Круз не виявив жодних емоцій, коли окружний суддя Елізабет Шерер оголосила довічний вирок. Деякі батьки та інші члени родини вбитих плакали, коли вона говорила. Коли суддя закінчила промову і Круза вивели із зали суду, один батько сказав: «Добре, що ми позбулися». Потім вони всі обійнялися.

Як зазначається, 13 жовтня присяжні проголосували 9 проти 3, щоб засудити його до смертної кари, але закон Флориди вимагає одностайності для винесення вироку.

Минулого року 23-річний Ніколас Круз визнав себе винним у вбивстві 17 людей: «Я дуже шкодую про те, що зробив, і мушу миритися з цим щодня. Якби я мав другий шанс, я зробив би все, що в моїх силах, щоб допомогти іншим», - заявив стрілок, звертаючись до судді та родин постраждалих.

Стрілянина в Паркленді

У 2018 році в кампусі середньої школи Паркленда (штат Флорида) 23-річний Ніколас Круз влаштував стрілянину в школі, 17 людей загинуло. 

Судове засідання відбулося в місті Форт-Лодердейл. Крузу були висунуті обвинувачення в замаху на вбивство і в умисному вбивстві в цілому по 34 пунктах.

Що відомо про стрілка

Ніколаса Круза виключили зі школи у 2017 році. За три місяці до трагедії молодик став сиротою - померла його прийомна мати. Також за кілька років до стрілянини від серцевого нападу помер його батько. Ніколаса та його молодшого брата передали на піклування другові сім'ї.

Одна із родичок розповіла, що після цього у стрілка почалися психологічні проблеми: «Можливо, він приймав ліки». Адвокати Круза описують свого клієнта як «глибоко пригнічену, емоційно зламану» молоду людину.

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