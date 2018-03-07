CNN: флоридському стрілку пред'явили звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Журі присяжних у середу визнало достатніми наявні у прокуратури матеріали для пред'явлення звинувачень в умисному вбивстві 17 осіб 19-річному Ніколасу Крузу, який влаштував стрілянину в середній школі в місті Паркленд (штат Флорида). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Судове засідання відбулося в місті Форт-Лодердейл. Крузу пред'явлені звинувачення в замаху на вбивство і в умисному вбивстві в цілому по 34 пунктам. Якщо суд визнає стрілка винним, йому загрожує смертна кара.
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Адвокати Круза раніше заявили, що він готовий офіційно визнати перед судом провину, якщо прокуратура не вимагатиме для нього смертного вироку, обмежившись довічним ув'язненням. Прокурори поки не оголошували свою позицію з приводу того, чи будуть вони домагатися страти для підсудного.
Нагадаємо, сенат американського штату Флорида підтримав законопроект про озброєння співробітників шкіл у відповідь на стрілянину в Паркленд. Про це повідомляє Miami Herald.