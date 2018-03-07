CNN: флоридскому стрелку предъявили обвинение

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Жюри присяжных в среду признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления обвинений в умышленном убийстве 17 человек 19-летнему Николасу Крузу, который устроил стрельбу в средней школе в городе Паркленд (штат Флорида). Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

Судебное заседание состоялось в городе Форт-Лодердейл. Крузу предъявлены обвинения в покушении на убийство и в умышленном убийстве в целом по 34 пунктам. Если суд признает стрелка виновным, ему грозит смертная казнь.

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Адвокаты Круза ранее заявили, что он готов официально признать перед судом вину, если прокуратура не будет требовать для него смертного приговора, ограничившись пожизненным заключением. Прокуроры пока не объявляли свою позицию по поводу того, будут ли они добиваться смертной казни для подсудимого.

Напомним, сенат американского штата Флорида поддержал законопроект о вооружении сотрудников школ в ответ на стрельбу в Паркленд. Об этом сообщает Miami Herald.

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