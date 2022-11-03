Массовое убийство в школе Паркленд: стрелка приговорили к пожизненному заключению

Детали

Круз не проявил никаких эмоций, когда окружной судья Элизабет Шерер объявила пожизненный приговор. Некоторые родители и другие члены семьи убитых плакали, когда она говорила. Когда судья закончила речь и Круза вывели из зала суда, один отец сказал: «Хорошо, что мы избавились». Потом они все обнялись.

Как отмечается, 13 октября присяжные проголосовали 9 против 3, чтобы приговорить его к смертной казни, но закон Флориды требует единогласия для вынесения приговора.

В прошлом году 23-летний Николас Круз признал себя виновным в убийстве 17 человек: «Я очень сожалею о том, что сделал, и должен мириться с этим каждый день. Если бы я имел второй шанс, я сделал бы все, что в моих силах, чтобы помочь другим», - заявил стрелок, обращаясь к судье и семьям пострадавших.

Стрельба в Паркленде



В 2018 году в кампусе средней школы Паркленда (штат Флорида) 23-летний Николас Круз устроил стрельбу в средней школе, 17 человек погибли.

Судебное заседание состоялось в городе Форт-Лодердейл. Крузу предъявлены обвинения в покушении на убийство и умышленном убийстве в общей сложности по 34 пунктам.

Что известно о стрелке

Николаса Круза исключили из школы в 2017 году. За три месяца до трагедии юноша стало сиротой - умерла его приемная мать. Также за несколько лет до стрельбы от сердечного приступа скончался его отец. Николаса и его младшего брата передали на попечение другу семьи.

Одна из родственниц рассказала, что после этого у стрелка начались психологические проблемы: «Возможно, он принимал лекарство». Адвокаты Круза описывают своего клиента как «глубоко подавленного, эмоционально сломанного» молодого человека.