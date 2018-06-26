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Стрілянина під Києвом: дії помічника нардепа кваліфікували як хуліганство

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні на стадіоні у місті Вишневе, що під Києвом, 43-річний чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Київській області.

За інформацією поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції та місцеве громадське формування.

"Правоохоронці вилучили пристрій, призначений для відстрілу гумових куль та дві гільзи. Працівники поліції встановили, що вміст алкоголю в крові правопорушника - 2,6 проміле", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні на стадіоні у місті Вишневе, що під Києвом, 43-річний чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї. Він здійснив кілька пострілів по огорожі, за якою знаходилися діти. Серед потерпілих 14-річний підліток, який доправлений до лікарні.

Згодом народний депутат України Юлій Мамчур визнав причетність свого помічника до стрілянини біля стадіону у місті Вишневе Київської області.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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