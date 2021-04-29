Стрілянина на киргизько-таджицькому кордоні: загинули троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Унаслідок стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні загинули троє громадян Киргизстану, ще більше 80 людей постраждали. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни, пише УНН.
Деталі
Медики інформують, що у результаті стрілянини на киргизько-таджицькому кордоні постраждали 84 людей.
Нагадаємо
29 квітня 2021 року о 13:05 (11:05 за київським часом) на ділянці водорозподільного пункту „Головний“, що знаходиться у верхів’ях річки Ісфара, військовослужбовці Киргизької Республіки відкрили вогонь по військовослужбовцях Прикордонних військ Республіки Таджикистан.
Контекст
Протяжність кордону Таджикистану і Киргизстану складає близько 980 км, після розпаду Радянського Союзу на ній залишилися десятки спірних ділянок. В даний час в процесі делімітації та демаркації кордону описано вже близько 580 км лінії проходження кордону. Останнє засідання комісії з демаркації відбулося в березні 2021 року делегації очолювали голови Державних комітетів національної безпеки Таджикистану і Киргизстану.
На деяких ділянках час від часу виникають суперечки і конфлікти між місцевими жителями прикордонних районів, зокрема, в Ісфарінському районі Согдійської області Таджикистану.