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Стрельба на киргизско-таджикской границе: погибли три человека

Стрельба на киргизско-таджикской границе: погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В результате стрельбы на киргизско-таджикской границе погибли трое граждан Кыргызстана, еще более 80 человек пострадали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, пишет УНН.

Детали

Медики сообщают, что в результате стрельбы на киргизско-таджикской границе пострадали 84 человек.

Напомним

29 апреля 2021 в 13:05 (11:05 по киевскому времени) на участке водораспределительного пункта “Главный”, что находится в верховьях реки Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

Контекст

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км линии прохождения границы. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 делегации возглавляли председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и Кыргызстана.

На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов, в частности, в Исфаринского районе Согдийской области Таджикистана.

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