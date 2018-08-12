Стрибунка Бех принесла Україні 25 медаль ЧЄ з літніх видів спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дебютний чемпіонат Європи з літніх видів спорту у Берліні продовжився жіночими стрибками у довжину, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У першій спробі наша Марина Бех стрибнула на 6,60 см і цей результат довго залишався кращим на секторі, але пізніше українка опустилася на четверту сходинку. У передостанній спробі вона поліпшила результат до 6,67 см, але все одно залишалася за бортом п’єдесталу, оскільки поступалася срібному призеру чемпіонату Європи 2016 Джазмін Сойерс по другій найкращій спробі.
В останньому стрибку Бех показала кращий результат сезону — 6,73 см, і завоювала “срібло” європейської частини. Перше місце зайняла німкеня Маланка Міхамбо — 6,75 см, яка в Амстердамі в 2016 році була третьою.
Примітно, що українці мають вже сім нагород ЧЄ, і загалом 25 (8, 12, 5) після передостаннього ігрового дня турніру.