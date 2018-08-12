Прыгунья Бех принесла Украине 25 медаль ЧЕ по летним видам спорта

В первой попытке наша Марина Бех прыгнула на 6,60 см и этот результат долго оставался лучшим на секторе, но позже украинка опустилась на четвертую строчку. В предпоследний попытке она улучшила результат до 6,67 см, но все равно оставалась за бортом пьедестала, поскольку уступала серебряному призеру чемпионата Европы 2016 Джазмин Сойерс по второй лучшей попытке.

В последнем прыжке Бех показала лучший результат сезона — 6,73 см, завоевала “серебро” европейской части. Первое место заняла немка Маланка Михамбо — 6,75 см, которая в Амстердаме в 2016 году была третьей.

Примечательно, что украинцы имеют уже семь наград ЧЕ, и всего 25 (8, 12, 5) после предпоследнего игрового дня турнира.