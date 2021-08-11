Стратегія розвитку ПриватБанку та страхові виплати постраждалим від COVID-19 медикам: порядок денний Кабміну

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 11 серпня, планує розглянути низку проектів законів та постанов, зокрема про призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту та призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, стратегію розвитку ПриватБанку та питання страхових виплат постраждалим від COVID-19 медикам, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.