Стратегія розвитку ПриватБанку та страхові виплати постраждалим від COVID-19 медикам: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 11 серпня, планує розглянути низку проектів законів та постанов, зокрема про призначення державних стипендій видатним діячам фізичної культури і спорту та призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, стратегію розвитку ПриватБанку та питання страхових виплат постраждалим від COVID-19 медикам, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.
Деталі
Загалом на порядку денному Кабміну низка питань. Уряд планує розглянути проекти документів:
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- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування і що реалізує державної політики у сфері цивільного захисту.
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- Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”. Мета проекту — адаптація вітчизняної системи спорту вищих досягнень до сучасних соціально-економічних умов з урахуванням світових тенденцій розвитку спорту.
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- Виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
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- Питання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”. Мета проекту — забезпечення державних гарантій соціального захисту медиків, яким у 2020 році встановлено групу інвалідності внаслідок захворювання на COVID-19.
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- Внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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- Врегулювання питання схвалення Стратегії розвитку АТ КБ “Приватбанк” до 2024 року.
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- Умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
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- Перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік. Мета — забезпечення створення інноваційного та прогресивного освітнього простору в Україні шляхом реалізації проекту “Президентський університет”.
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Доповнення
2 червня Верховна Рада ухвалила проект закону № 5415 щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби COVID-19.