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ВР усунула неточність в законодавстві для забезпечення виплат медикам, які отримали інвалідність через COVID-19

Київ • УНН

 • 18015 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у середу ухвалила в цілому проект закону № 5415 щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби COVID-19. Рішення підтримало 337 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР усунула неточність в законодавстві для забезпечення виплат медикам, які отримали інвалідність через COVID-19

Цитата

“Законопроект спрямований на удосконалення механізму страхових виплат медикам, що захворіли на COVID-19 під час виконання професійних обов’язків та як наслідок отримали інвалідність... У законопроекті 5415 ми прибираємо прив’язку до календарного року та надаємо можливість отримати виплати тим медикам, які через технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави”, — повідомив голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування нардеп Михайло Радуцький, представляючи законопроект в парламенті.

Деталі

Як стверджують автори законопроекту, необхідність розробки законопроекту викликана технічним недоліком прийнятого раніше Закону України “Про внесення змін до статті 39 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб“ щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей”, яким було запроваджено страхові виплати медичним працівникам при отриманні ними інвалідності, яка настала внаслідок захворювання на COVID-19, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків.

Згідно з Законом, держава забезпечує страхову виплату медикам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року з дня настання захворювання. Водночас, відповідно до статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

При цьому, до Фонду соціального страхування продовжують надходити документи від медичних працівників, які під час виконання професійних обов’язків захворіли на коронавірусну хворобу в 2020 році, а групу інвалідності медикосоціальними експертними комісіями таким працівникам встановлено лише у 2021 році. За таких обставин відповідно до вимог чинного Закону Фонд не має правових підстав на проведення страхових виплат медичним працівникам, яким групу інвалідності встановлено поза межами календарного року.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 39 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” для врегулювання питання щодо здійснення вказаних страхових виплат і встановити, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19) протягом одного року з дня захворювання (не календарного).

Для досягнення вказаної мети авторами законопроекту пропонуються зміни, згідно з якими держава забезпечує страхові виплати медикам за умов встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання COVID-19, що пов’язане з виконанням професійних обов’язків, протягом одного року з дня настання захворювання.

Додамо

За даними Рахункової Палати, станом на кінець січня поточного року на доплати медикам у Фонді боротьби з COVID-19 не використали 116 млн грн, або майже 35% від запланованої суми.

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