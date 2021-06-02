ВР устранила неточности в законодательстве для обеспечения выплат медикам, которые получили инвалидность из-за COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 29393 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 62847 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 79726 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 234507 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 134324 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 402847 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317596 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215793 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245280 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255812 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
49%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7856 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 6408 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6940 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 4190 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12666 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 4424 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 13230 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141579 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 234507 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 402848 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13957 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22618 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51691 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75794 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60598 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ВР устранила неточности в законодательстве для обеспечения выплат медикам, которые получили инвалидность из-за COVID-19

Киев • УНН

 • 18015 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду приняла в целом проект закона № 5415 относительно урегулирования отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни COVID-19. Решение поддержало 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР устранила неточности в законодательстве для обеспечения выплат медикам, которые получили инвалидность из-за COVID-19

Цитата

“Законопроект направлен на совершенствование механизма страховых выплат медикам, заболевшим COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей и как следствие получили инвалидность... В законопроекте 5415 мы убираем привязку к календарного года и предоставляем возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за технической неточности были лишены права на средства от государства”, — сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп Михаил Радуцкий, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Как утверждают авторы законопроекта, необходимость разработки законопроекта вызвана техническим недостатком принятого ранее Закона Украины “О внесении изменений в статью 39 Закона Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей”, которым были введены страховые выплаты медицинским работникам при получении ими инвалидности, которая наступила вследствие заболевания COVID-19, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей.

Согласно Закону, государство обеспечивает страховую выплату медикам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года со дня наступления заболевания. В то же время, согласно статье 3 Бюджетного кодекса Украины, бюджетный период для всех бюджетов, составляющих бюджетную систему Украины, составляет один календарный год, который начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же года.

При этом, в Фонд социального страхования продолжают поступать документы от медицинских работников, которые во время выполнения профессиональных обязанностей заболели коронавирусной болезнью в 2020 году, а группа инвалидности медикосоциальными экспертными комиссиями таким работникам установлена только в 2021 году. При таких обстоятельствах в соответствии с требованиями действующего Закона Фонд не имеет правовых оснований на проведение страховых выплат медицинским работникам, которым группу инвалидности установлена за пределами календарного года.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 39 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней” для урегулирования вопроса по осуществлению указанных страховых выплат и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) в течение одного года со дня заболевания (не календарного).

Для достижения указанной цели авторами законопроекта предлагаются изменения, согласно которым государство обеспечивает страховые выплаты медикам в условиях установления группы инвалидности вследствие заболевания COVID-19, что связано с выполнением профессиональных обязанностей, в течение одного года со дня наступления заболевания.

Добавим

По данным Счетной палаты, по состоянию на конец января текущего года на доплаты медикам в Фонде борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75