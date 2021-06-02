ВР устранила неточности в законодательстве для обеспечения выплат медикам, которые получили инвалидность из-за COVID-19

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“Законопроект направлен на совершенствование механизма страховых выплат медикам, заболевшим COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей и как следствие получили инвалидность... В законопроекте 5415 мы убираем привязку к календарного года и предоставляем возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за технической неточности были лишены права на средства от государства”, — сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп Михаил Радуцкий, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Как утверждают авторы законопроекта, необходимость разработки законопроекта вызвана техническим недостатком принятого ранее Закона Украины “О внесении изменений в статью 39 Закона Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей”, которым были введены страховые выплаты медицинским работникам при получении ими инвалидности, которая наступила вследствие заболевания COVID-19, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей.

Согласно Закону, государство обеспечивает страховую выплату медикам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года со дня наступления заболевания. В то же время, согласно статье 3 Бюджетного кодекса Украины, бюджетный период для всех бюджетов, составляющих бюджетную систему Украины, составляет один календарный год, который начинается 1 января каждого года и заканчивается 31 декабря того же года.

При этом, в Фонд социального страхования продолжают поступать документы от медицинских работников, которые во время выполнения профессиональных обязанностей заболели коронавирусной болезнью в 2020 году, а группа инвалидности медикосоциальными экспертными комиссиями таким работникам установлена только в 2021 году. При таких обстоятельствах в соответствии с требованиями действующего Закона Фонд не имеет правовых оснований на проведение страховых выплат медицинским работникам, которым группу инвалидности установлена за пределами календарного года.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 39 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней” для урегулирования вопроса по осуществлению указанных страховых выплат и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае установления группы инвалидности вследствие заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) в течение одного года со дня заболевания (не календарного).

Для достижения указанной цели авторами законопроекта предлагаются изменения, согласно которым государство обеспечивает страховые выплаты медикам в условиях установления группы инвалидности вследствие заболевания COVID-19, что связано с выполнением профессиональных обязанностей, в течение одного года со дня наступления заболевания.

Добавим

По данным Счетной палаты, по состоянию на конец января текущего года на доплаты медикам в Фонде борьбы с COVID-19 не использовали 116 млн грн, или почти 35% от запланированной суммы.