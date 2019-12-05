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Стратегічні комунікації є важливою складовою інтеграції України в НАТО - експерт

Стратегічні комунікації є важливою складовою інтеграції України в НАТО - експерт

Київ • УНН

 • 32218 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Стратегічні комунікації є важливою складовою інтеграції України в НАТО. Про це під час пресконференції "Стратегічні комунікації – складова ефективного реформування правоохоронної системи" повідомила директор центру стратегічних комунікацій "СтратКом Україна" Оксана Горбач, передає кореспондент УНН.

"Стратегічні комунікації – це надзвичайно важлива складова інтеграції України в НАТО. Це одна з важливих компонентів роботи євроатлантичного альянсу, і це пов’язано з тим, що комунікації безпосередньо впливають як на ефективність інформаційних компаній, які здійснює НАТО, так само і на їх військові операції", - пояснила вона.

За її словами, стратегічні комунікації ведуть до виконання стратегічних завдань того чи іншого органу.

"У цьому контексті, стратегічні комунікації – функція, яку здійснює державний орган для покращення координації, планування і здійснення комунікацій по всій вертикалі. Вона відображається на покращенні зовнішніх і внутрішніх комунікацій, які зрештою ведуть до виконання стратегічних завдань цього органу. Те, що Україна зараз фактично знаходиться в процесі євроатлантичної інтеграції, і те, що ми починаємо процес реалізації стратегічних комунікацій в державі – є надзвичайно важливим, оскільки це є фактично стандартом НАТО, який Україна повинна буде реалізовувати по всій вертикалі влади", - додала вона.

Нагадаємо, Україна та ЄС домовилися відновити засідання Групи високого рівня Україна-ЄС з питань стратегічних комунікацій

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