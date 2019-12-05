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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 63624 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Стратегические коммуникации являются важной составляющей интеграции Украины в НАТО - эксперт

Стратегические коммуникации являются важной составляющей интеграции Украины в НАТО - эксперт

Киев  •  УНН

 • 32218 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Стратегические коммуникации являются важной составляющей интеграции Украины в НАТО. Об этом во время пресс-конференции "Стратегические коммуникации - составляющая эффективного реформирования правоохранительной системы" сообщила директор центра стратегических коммуникаций "Стратком Украина" Оксана Горбач, передает корреспондент УНН.

"Стратегические коммуникации - это очень важная составляющая интеграции Украины в НАТО. Это один из важных компонентов работы евроатлантического альянса, и это связано с тем, что коммуникации непосредственно влияют как на эффективность информационных компаний, которые осуществляет НАТО, так же и на их военные операции", - пояснила она.

По ее словам, стратегические коммуникации ведут к выполнению стратегических задач того или иного органа.

"В этом контексте, стратегические коммуникации - функция, которую осуществляет государственный орган для улучшения координации, планирования и осуществления коммуникаций по всей вертикали. Она отображается на улучшении внешних и внутренних коммуникаций, которые в конечном итоге ведут к выполнению стратегических задач этого органа. То, что Украина сейчас фактически находится в процессе евроатлантической интеграции, и то, что мы начинаем процесс реализации стратегических коммуникаций в государстве - является чрезвычайно важным, поскольку это является фактически стандартом НАТО, который Украина должна будет реализовывать по всей вертикали власти", - добавила она.

Напомним, Украина и ЕС договорились возобновить заседания Группы высокого уровня Украина-ЕС по вопросам стратегических коммуникаций.

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