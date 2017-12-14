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Странніков про бюджет Києва-2018: на соцзахист і охорону здоров'я виділять по 9 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Бюджетна комісія Київської міської ради формує бюджет столиці на 2018 рік у рамках надходжень і витрат обсягом 49 мільярдів гривень. Про це в кулуарах Київської міської ради заявив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков, передає кореспондент УНН.

"Бюджет столиці сформований за галузевим принципом, це те, чого від нас вимагає уряд і парламент. У наступному бюджеті передбачено всього 49 мільярдів гривень надходжень і, відповідно, стільки ж і витрат. З них найбільше будуть фінансуватися такі галузі: освіта - понад 13 мільярдів, близько 9 мільярдів - охорона здоров'я, майже 9 мільярдів - соціальний захист, на транспорт - понад 5 мільярдів і далі вже інші галузі", - розповів А.Странніков.

Він додав, що після відпрацювання проекту бюджету міста до затвердження в сесійній залі будь-яких глобальних змін не відбудеться.

"Глобально міняти не будуть, а, можливо, з'являться додаткові об'єкти, і ми все ж попрацюємо над дохідною частиною, і комісія знайде можливість підвищити її", - резюмував А.Странніков.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2018 рік.

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