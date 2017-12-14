Странников о бюджете Киева-2018: на соцзащиту и охрану здоровья выделят по 9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бюджетная комиссия Киевского городского совета формирует бюджет столицы на 2018 год в рамках поступлений и расходов в размере 49 миллиардов гривен. Об этом в кулуарах Киевского городского совета заявил глава бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников, передает корреспондент УНН.
"Бюджет столицы сформирован по отраслевому принципу, это то, чего от нас требует правительство и парламент. В следующем бюджете предусмотрено всего 49 миллиардов гривен поступлений и, соответственно, столько же и расходов. Из них больше всего будут финансироваться следующие отрасли: образование - более 13 миллиардов, около 9 миллиардов - охрана здоровья, практически 9 миллиардов - социальная защита, на транспорт - более 5 миллиардов и дальше уже другие отрасли", - рассказал А.Странников.
Он добавил, что после отработки проекта бюджета города к утверждению в сессионном зале каких-либо глобальных изменений не произойдет.
"Глобально менять не будут, а, возможно, появятся дополнительные объекты, и мы все же поработаем над доходной частью, и комиссия найдет возможность повысить ее", - резюмировал А.Странников.
Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2018 год.