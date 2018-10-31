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Страхування від ризиків АЧС: до вирішення цієї проблеми потрібно залучати приватні страхові компанії

Страхування від ризиків АЧС: до вирішення цієї проблеми потрібно залучати приватні страхові компанії

Київ • УНН

 • 18807 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мінагрополітики розглядає можливість введення програми компенсації свиногосподарствам втрат, спричинених африканською чумою свиней (АЧС) з 2019 року. І це хороша ініціатива, яка давно працює в західних країнах. Про це в коментарі УНН розповів народний депутат Сергій Тригубенко.

За його словами, про проблему відсутності страхування від ризиків АЧС в Україні він говорив ще рік тому.

"Тоді всі чиновники послалися на складність розробки такої програми, на складність створення страхових фондів за участю держави. Сьогодні ж, коли збитки вітчизняних фермерів від АЧС обчислюються вже мільярдами, до цього питання вирішили повернутися. В цілому, практика страхування агропромислового комплексу добре розвинена в західних країнах. Там, найчастіше до цього процесу залучені приватні страхові компанії. У США, наприклад, страховики пропонують поліси від АЧС навіть незважаючи на те, що цей вірус поки на території Штатів не зареєстрований", - розповів політик.

Тригубенко вважає, що знайти компромісне рішення в розробці страхових полісів від АЧС між страховиками і аграріями буде непросто.

"По-перше, держава повинна продемонструвати свою готовність співпраці з приватними страховими компаніями. За участю експертів і фермерів слід розробити можливі пакети страхування, які за ціною будуть доступні, якщо не всім дрібним господарствам, то хоча б великому свино-фермерському бізнесу. Мотивувати потрібно і самих аграріїв йти шляхом страхування ризиків", - упевнений Тригубенко.

Як писав УНН, в Україні заговорили про можливість впровадження страхування від АЧС. Подібна практика у вигляді спеціально створеного резервного Фонду існувала в Україні до 2014 року, проте не виправдала свою ефективність. Приватні страхові компанії в Україні послуг зі страхування фермерів від ризику АЧС поки не пропонують.

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