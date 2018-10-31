Страхование от рисков АЧС: к решению этой проблемы нужно привлекать частные страховые компании

По его словам, о проблеме отсутствия страхования от рисков АЧС в Украине он говорил еще год назад.

"Тогда все чиновники сослались на сложность разработки такой программы, на сложность создания страховых Фондов при участии государства. Сегодня же, когда убытки отечественных фермеров от АЧС исчисляются уже миллиардами, к этому вопросу решили вернуться. В целом, практика страхования агропромышленного комплекса хорошо развита в западных странах. Там, зачастую к этому процессу привлечены частные страховые компании. В США, к примеру, страховщики предлагают полисы от АЧС даже несмотря на то, что этот вирус пока на территории Штатов не зарегистрирован", - рассказал политик.

Тригубенко считает, что найти компромиссное решение в разработке страховых полисов от АЧС между страховщиками и аграриями будет непросто.

"Во-первых, государство должно продемонстрировать свою готовность сотрудничества с частными страховыми компаниями. При участии экспертов и фермеров следует разработать возможные пакеты страхования, которые по цене будут доступны, если не всем мелким хозяйствам, то хотя бы крупному свино-фермерскому бизнесу. Мотивировать нужно и самих аграриев идти путем страхования рисков", - уверен Тригубенко.

Как писал УНН, в Украине заговорили о возможности внедрения страхования от АЧС. Подобная практика в виде специально созданного резервного Фонда существовала в Украине до 2014 года, однако не оправдала своей эффективности. Частные страховые компании в Украине услуг по страхованию фермеров от риска АЧС пока не предлагают.