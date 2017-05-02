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Стосовно службових осіб МП "Солотвино" розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 травня. УНН. Прокуратурою розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб МП “Солотвино” Закарпатської митниці ДФС, які дозволили вивезти з території України в Румунію незадекларованими 400 тис. дол. Про це повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович, передає кореспондент УНН.

Стосовно службових осіб МП "Солотвино" розпочато кримінальне провадження

За інформуванням Держприкодонслужби України та на виконання доручення голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, прокуратурою Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем службових осіб МП “Солотвино” Закарпатської митниці ДФС (ч.2.ст 364 КК України).

“Попередньо встановлено, що митники МП „Солотвино“, зловживаючи своїм службовим становищем, не здійснили належним чином митне оформлення автомобіля Maserati, який рухався з України в Румунію у напрямку „виїзд“. Внаслідок таких незаконних дій працівників митниці на територію Румунії, без належного митного декларування було провезено близько 400 тис. дол. готівкою. Зокрема, вже румунські поліцейські виявили заховані під запасним колесом 400 тисяч американських доларів. Внаслідок таких протиправних дій митників державним інтересам спричинено тяжкі наслідки”, — повідомила В.Попович.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Довідка УНН: ч. 2 ст.364 КК України — зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Українські Національні Новини

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