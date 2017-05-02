В отношении должностных лиц ТП "Солотвино" начато уголовное производство

По информированию Госпогранслужбы Украины и исполняя поручение главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением должностных лиц ТП “Солотвино” Закарпатской таможни ГФС (ч.2.ст 364 УК Украины).

“Предварительно установлено, что таможенники ТП „Солотвино“, злоупотребляя своим служебным положением, не осуществили должным образом таможенное оформление автомобиля Maserati, который двигался из Украины в Румынию в направлении „выезд“. Вследствие таких незаконных действий работников таможни на территорию Румынии без надлежащего таможенного декларирования было перевезено около 400 тыс. долл. наличными. В частности, уже румынские полицейские обнаружили спрятанные под запасным колесом 400 тысяч американских долларов. Вследствие таких противоправных действий таможенников государственным интересам были причинены тяжелые последствия”, — сообщила В.Попович.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Справка УНН: ч.2 ст.364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.