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Столтенберг: усе вказує на те, що Росія продовжує планувати повномасштабний напад

Столтенберг: усе вказує на те, що Росія продовжує планувати повномасштабний напад

Київ • УНН

 • 111500 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росія не припиняла планувати повномасштабне вторгнення в Україну з того часу, як визнала "незалежність" так званих "Л/ДНР" на сході України, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, де сьогодні скликали позачергове засідання Комісії Україна-НАТО, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата:

"Все вказує на те, що Росія продовжує планувати повномасштабний напад на Україну", - заявив Столтенберг журналістам.

"Ми бачимо, що нарощування військ триває... Ми бачимо, що все більше і більше сил висуваються з таборів і будуються в бойові порядки і готові до удару.

І ми бачимо провокації на Донбасі, що продовжуються, і різні операції під чужим прапором, де намагалися створити привід для атаки. І потім, звичайно, минулої ночі ми побачили, що російські війська просунулися далі на Донбас, у райони Донецька та Луганська.

А тут ще й загрозлива риторика, яка фактично підтвердилася вчора у промові президента Путіна" - зазначив Генсек НАТО.

Столтенберг при цьому продовжив наполягати на тому, що Росії "ніколи не пізно" не нападати.

"Ми, як і раніше, закликаємо Росію відступити, вдатися до деескалації ситуації та сумлінно брати участь у дипломатичних зусиллях для пошуку політичного рішення", - сказав він.

Деталі

Також сьогодні Столтенберг продовжив попереджати про те, що Росія намагається брати участь в "операціях під чужим прапором", щоб створити привід для нападу на Україну. "Ми знаємо, що в Україні працює багато співробітників російської розвідки", - сказав він.

Генеральний секретар НАТО також назвав нинішню кризу "найнебезпечнішим моментом для європейської безпеки за останнє покоління". "Москва перейшла від таємних спроб дестабілізувати Україну до відкритих військових дій", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що цей крок був "серйозною ескалацією з боку Росії та кричущим порушенням міжнародного права".

"Ми віддаємо належне Україні за її стриманість, яка не відповідає на неодноразові провокації Росії", - зауважив Генсек НАТО.

З його слів, НАТО "єдине у своїй повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України". Він вказав, що військовий альянс продовжить надавати Україні "потужну політичну підтримку".

"Ми продовжимо надавати Україні потужну політичну підтримку, а союзники надають обладнання для того, щоб допомогти Україні захистити себе, а також постійну фінансову підтримку", - зазначив Столтенберг.

НАТО "рішуче і єдино у своїй рішучості захищати та обороняти всіх союзників", - додав він.

І він наголосив на праві таких країн, як Україна, добиватися членства в НАТО, додавши: "Ми не можемо допустити повернення до епохи сфер впливу, коли великі держави залякують,.. чи диктують іншим".

Наразі альянс розглядає свої наступні кроки на тлі ​​ситуації з безпекою, що змінюється, яка може включати "бойові групи" в деяких місцях, включаючи Румунію, сказав він.

"НАТО доводиться реагувати, коли ми бачимо агресивні дії Росії, але ми продовжуємо прагнути діалогу, деескалації і вважаємо важливим вести переговори", - зазначив Столтенберг, якого цитує BBC.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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