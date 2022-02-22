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Столтенберг: все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение

Столтенберг: все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение

Киев • УНН

 • 111495 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия не прекращала планировать полномасштабное вторжение в Украину с тех пор, как признала "независимость" так называемых "Л/ДНР" на востоке Украины, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, где сегодня созвали внеоччередное заседание Комиссии Украина-НАТО, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Цитата:

"Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину", - заявил Столтенберг журналистам.

"Мы видим, что наращивание войск продолжается. Мы видим, что все больше и больше сил выдвигаются из лагерей и строятся в боевые порядки и готовы к удару.

И мы видим продолжающиеся провокации на Донбассе и различные операции под чужим флагом, где пытались создать повод для атаки. И потом, конечно, прошлой ночью мы увидели, что российские войска продвинулись дальше на Донбасс, в районы Донецка и Луганска.

А тут еще и угрожающая риторика, которая фактически подтвердилась вчера в речи президента Путина" - отметил Генсек НАТО.

Столтенберг при этом продолжил настаивать на том, что в России "никогда не поздно" не нападать.

"Мы, как и раньше, призываем Россию отступить, прибегнуть к деэскалации ситуации и добросовестно участвовать в дипломатических усилиях для поиска политического решения", - сказал он.

Детали

Также сегодня Столтенберг продолжил предупреждать о том, что Россия пытается участвовать в "операции под чужим флагом", чтобы создать повод для нападения на Украину. "Мы знаем, что в Украине работает много сотрудников российской разведки", - сказал он.

Генеральный секретарь НАТО также назвал нынешний кризис "самым опасным моментом для европейской безопасности за последнее поколение". "Москва перешла от тайных попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что этот шаг был "серьезной эскалацией со стороны России и вопиющим нарушением международного права".

"Мы отдаем должное Украине за ее сдержанность, которая не отвечает на неоднократные провокации России", - отметил Генсек НАТО.

По его словам, НАТО "едино в своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Он указал, что военный альянс продолжит оказывать Украине "мощную политическую поддержку".

"Мы продолжим оказывать Украине мощную политическую поддержку, а союзники предоставляют оборудование для того, чтобы помочь Украине защитить себя, а также постоянную финансовую поддержку", - отметил Столтенберг.

НАТО "решительно и едино в своей решимости защищать и оборонять всех союзников", - добавил он.

И он отметил право таких стран, как Украина, добиваться членства в НАТО, добавив: "Мы не можем допустить возврата к эпохе сфер влияния, когда большие государства запугивают,.. или диктуют другим".

В настоящее время альянс рассматривает свои следующие шаги на фоне меняющейся ситуации с безопасностью, которая может включать "боевые группы" в некоторых местах, включая Румынию, сказал он.

"НАТО приходится реагировать, когда мы видим агрессивные действия России, но мы продолжаем стремиться к диалогу, деэскалации и считаем важным вести переговоры", - отметил Столтенберг, которого цитирует BBC.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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