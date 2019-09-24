Столицю зранку скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах проспект Перемоги та Повітрофлотський проспект. Значне ускладнення руху на вулицях Юрія Іллєнка та Набережно-Рибальській, бульварі Лесі Українки та Голосіївському проспекті.
На лівому березі Києва високий рівень заторів на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті та проспекті Визволителів.
Рух на мостах Патона, Дарницькому та Південному ускладнено у напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у вівторок, 24 вересня, сухо, вночі - заморозки, вдень температура повітря сягатиме 22 градусів тепла.