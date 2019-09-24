Сьогодні в Україні до 22 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні у вівторок, 24 вересня, сухо, вночі - заморозки, вдень температура повітря сягатиме 22 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"24 вересня в Україні без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
У північних, східних та Рівненській областях вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень 9-14° тепла; на решті території температура вночі 4-9° тепла (на Полтавщині та Черкащині заморозки на поверхні ґрунту 0-4°), вдень 14-19° тепла, на Закарпатті, подекуди Прикарпатті та в південній частині 20-22°.
Нагадаємо, за даними ООН, останні п'ять років - найспекотніші за всю історію спостережень.