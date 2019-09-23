ООН: останні п'ять років - найспекотніші за всю історію спостережень

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Останні п'ять років, з початку 2015 року до кінця 2019 року, стануть найгарячішим періодом за всю історію. Відповідну оцінку у неділю, 22 вересня, оприлюднила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO). Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.