ООН: останні п'ять років - найспекотніші за всю історію спостережень

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Останні п'ять років, з початку 2015 року до кінця 2019 року, стануть найгарячішим періодом за всю історію. Відповідну оцінку у неділю, 22 вересня, оприлюднила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO). Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Згідно з цими даними, середня глобальна температура в поточній п'ятирічці - на 1,1 градуса Цельсія вища, ніж в доіндустріальний період (1850-1900 роки), та на 0,2 градуса Цельсія вища, ніж у 2011-2015 роках.

На думку експертів ООН, ці дані підтвердили тенденцію останніх чотирьох років, які вже вважаються найтеплішими з 1850 року. При цьому обсяги викидів в атмосферу також продовжують збільшуватися.

Також дослідники звертають увагу на прискорення підвищення рівня моря. В останні десять років підвищення рівня води, яке раніше складало три міліметри на рік, зараз збільшилось до чотирьох міліметрів. Це пояснюється прискореним таненням льодовиків на Північному та Південному полюсах, що було підтверджено дослідженнями та спостереженнями з супутників.

Доповідь опублікована напередодні саміту ООН з питань клімату, який почнеться 23 вересня в Нью-Йорку. Метою заходу, організованого генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерішем, є заклик до глав держав та урядів до встановлення більш амбітних цілей задля обмеження глобального потепління.

В Паризькій кліматичній угоді поставлена мета - до кінця століття утримати глобальне потепління на рівні нижче двох градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною добою. Обмеження глобального потепління 1,5 градусами Цельсія визначається як додаткова мета, на яку потрібно орієнтуватися.

Нагадаємо, північний полюс б'є історичні рекорди температури.

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