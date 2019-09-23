ООН: последние пять лет - самые жаркие за всю историю наблюдений

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57423 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111133 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102982 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110062 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119559 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148633 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187735 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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ООН: последние пять лет - самые жаркие за всю историю наблюдений

ООН: последние пять лет - самые жаркие за всю историю наблюдений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Последние пять лет, с начала 2015 года и до конца 2019 года, станут самым горячим периодом за всю историю. Соответствующую оценку в воскресенье, 22 сентября, обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO). Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Согласно этим данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах.

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, ранее составляло три миллиметра в год, сейчас увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Доклад опубликован накануне саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Целью мероприятия, организованного Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.

В Парижском климатическом соглашении поставлена цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

Напомним, северный полюс бьет исторические рекорды температуры.

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