Столичний прокурор постане перед судом за хабар і боєприпаси

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Прокурору місцевої прокуратури №10 міста Києва оголошено про підозру. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.

“У період лютий-квітень 2018 року підозрюваний вимагав 5 тис. доларів США та отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1,5 тис. доларів США за сприяння у вирішенні питання про призначення покарання не пов’язаного з реальним позбавленням волі. Крім того, за результатами проведених обшуків встановлено, що зазначений прокурор зберігав за місцем свого постійного мешкання бойові припаси без передбаченого законом дозволу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, здійснює Генеральна інспекція ГПУ.

Встановлено, що посадовець отримав від підозрюваного у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, частину неправомірної вигоди у сумі 1,5 тисяч доларів США.

Вказаному прокурору місцевої прокуратури 22.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України. На теперішній час досудове розслідування триває, вирішується питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Раніше на Черкащині прокурор і адвокат попалися на хабарі 8 тисяч доларів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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