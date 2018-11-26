Стець про можливий воєнний стан: свободу слова не обмежать

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Жодних обмежень свободи слова не буде у випадку запровадження воєнного стану в Україні. Про це повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець під час засідання Ради національної безпеки та оборони, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".