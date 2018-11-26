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Стець про можливий воєнний стан: свободу слова не обмежать

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Жодних обмежень свободи слова не буде у випадку запровадження воєнного стану в Україні. Про це повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець під час засідання Ради національної безпеки та оборони, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

“Очевидно, що жодних обмежень свободи слова не буде. Але треба розуміти, що означає це чергова військова агресія з боку Росії. Це для нас із вами значить, що ми маємо користуватися офіційними джерелами інформації. Що стосується міжнародної співпраці — це МЗС, що стосується військових — Міністерство оборони, так само є майданчиком інші військові служби. І хочу наголосити, у нас є ця інформація, що, очевидно, будуть користуватися соціальними медіа для того, щоб дезінформувати, посіяти паніку”, — заявив Стець.

Нагадаємо, що 25 листопада ВМС РФ напали на українські кораблі, захопили 3 судна та поранили 6 моряків, решта у полоні.

Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада.

Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.

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