Стець о возможном военном положении: свободу слова не ограничат

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102265 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107910 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143940 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134294 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 167654 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118015 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141595 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стець о возможном военном положении: свободу слова не ограничат

Стець о возможном военном положении: свободу слова не ограничат

Киев  •  УНН

 • 24227 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Никаких ограничений свободы слова не будет в случае введения военного положения в Украине. Об этом сообщил министр информационной политики Юрий Стець во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Очевидно, что никаких ограничений свободы слова не будет. Но надо понимать, что значит это очередная военная агрессия со стороны России. Это для нас с вами значит, что мы должны пользоваться официальными источниками информации. Что касается международного сотрудничества - это МИД, что касается военных - Министерство обороны, так же являются площадкой другие военные службы. И хочу подчеркнуть, у нас есть эта информация, что, очевидно, будут пользоваться социальными медиа для того, чтобы дезинформировать, посеять панику", - заявил Стець.

Напомним, что 25 ноября ВМС РФ напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену.

Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.

Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

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