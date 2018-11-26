Стець о возможном военном положении: свободу слова не ограничат

"Очевидно, что никаких ограничений свободы слова не будет. Но надо понимать, что значит это очередная военная агрессия со стороны России. Это для нас с вами значит, что мы должны пользоваться официальными источниками информации. Что касается международного сотрудничества - это МИД, что касается военных - Министерство обороны, так же являются площадкой другие военные службы. И хочу подчеркнуть, у нас есть эта информация, что, очевидно, будут пользоваться социальными медиа для того, чтобы дезинформировать, посеять панику", - заявил Стець.

Напомним, что 25 ноября ВМС РФ напали на украинские корабли, захватили 3 судна и ранили 6 моряков, остальные в плену.

Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября.

Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.